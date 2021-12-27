Раскрыто прошлое отца девятилетней студентки МГУ

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Евгений Тепляков в свое время был способным студентом и занимался интересной научной работой. Об этом заявил член СПЧ, завкафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов в интервью «Ленте.ру».

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«Те преподаватели, которые вели его дипломную работу и у которых он писал курсовые, говорили, что он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления», — заявил профессор.

При этом вундеркиндом Теплякова Асмолов называть не стал. По его словам, для таких заявлений нужно больше знать человека, а молодой Евгений лишь посещал его лекции по психологии личности.

«Но Евгений Тепляков считает своих детей одаренными. Для родителя это позиция, которая чаще всего является позитивной», — сказал профессор.

Асмолов добавил, что в семье Тепляковых происходит «конструирование ребенка и его развития по образу и подобию мечты», что может повлечь негативные последствия для психики детей.

Напомним, что в семье Тепляковых семеро детей. Все дети находятся на домашнем обучении. Сестра Алисы Лейя в возрасте 4,5 лет стала самой юной школьницей в России. Их брат Хеймдалль в 7 лет сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс. Сама Алиса же стала самой юной россиянкой, которая получила образование за 11 классов — она успешно сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет. В результате руководство МГУ согласилось зачислить девочку на психологический факультет на платной основе.