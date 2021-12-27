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41 минуту назад

Назван новый симптом «омикрона»

При заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон» может появиться кожная сыпь, сообщает Live 24. Её выявили учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона. Именно сыпь оказалась самым популярным симптомом новой мутации коронавируса.

Назван главный симптом омикрона
Фото: ReutersReuters

Она чаще возникает на пальцах рук и ног, а у молодых людей могут появиться красные и фиолетовые шишки на пальцах, похожие на последствия обморожения. Они не чешутся, но сильно болят.

У некоторых заболевших сыпь неожиданно возникала и пропадала. Обычно она появлялась в начале заболевания, но могла оставаться и после выздоровления.

Также медики установили, что сыпь может быть похожа на следы потницы и ветряной оспы: небольшие покрасневшие бугорки, всё время чешущиеся.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что медицинская система Москвы будет адаптирована к приходу штамма «омикрон». Город способен оборудовать дополнительные койки в лечебных учреждениях, заверила она.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, «омикрон»-штамм распространяется значительно быстрее, нежели предыдущие мутации коронавируса. Он рассказал, что в ходе визита российских специалистов в ЮАР был выявлен ряд особенностей клинического течения заражения.

Общество,Анастасия Ракова,
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