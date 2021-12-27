В МГУ рассказали о прошлом отца девятилетней студентки

«Те преподаватели, которые вели его дипломную работу и у которых он писал курсовые, говорили, что он был достаточно способным и занимался интересной разработкой проблем психологии мышления», — сказал профессор.

При этом утверждать, что Евгений был вундеркиндом, Асмолов не стал. По его словам, чтобы сделать такой вывод, необходимо иметь больше информации о человеке. Молодой Тепляков всего лишь посещал у него лекции по психологии личности.