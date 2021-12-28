Тепляков потребовал оставить дочь в университете

Отец 9-летней студентки МГУ психфака Алисы Тепляковой Евгений, который ранее напал на завкафедрой, осудил предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александра Асмолова прекратить обучение девочки. Об этом сообщает mk.ru.
Как считает отец девочки, он и дальше сможет контролировать весь процесс обучения.
При этом Евгений Тепляков оказался недоволен вопросом, касающимся продолжения сдачи сессии Алисой.
«Мы будем защищать права семьи и детей всеми законными способами», — подчеркнул Тепляков.
Ранее сообщалось, что по итогам недавнего экзамена Алисе поставили «двойку». 21 декабря 9-летняя Теплякова сдавала экзамен «Введение в психологию», во время которого присутствовать мог только студент без сопровождающего.
Алиса Теплякова обучается в МГУ с текущего года. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в возрасте восьми лет. В дальнейшем подала документы для поступления на факультет психологии Московского государственного университета.
Также органы опеки проверяли семью Алисы Тепляковой и не выявили угроз жизни и здоровью девочки.