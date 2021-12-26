Синоптики дали прогноз на Новый год

Гидрометцентр спрогнозировал погоду на Новый год в разных регионах России, передает «Российская газета».

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По словам синоптиков, Москву ждет оттепель: температура в последний день 2021 года поднимется до плюсовых значений и будет идти небольшой снег.

В Санкт-Петербурге 31 декабря ожидается -5°С.

На курортах России Новый год будет теплый. Так, в Сочи прогнозируется до +12°С. В Крыму и в Краснодаре — +9°С…+10°С. Отмечается, что температура воды в море сравняется с температурой воздуха.

В Калининграде метеорологи обещают до +6°С.

Сибирь же встретит Новый год крепкими морозами. Там будет от -8°С до -18°С.