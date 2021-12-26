Названы лучшие новогодние фильмы в истории

Также телеканал рекомендует фильм «Рождество Чарли Брауна» (1965 год), который повествует о герое, пытающемся узнать истинное значение Рождества, и кинокартину «Санта-Клаус» (1994) с Тимом Аленном в главной роли. Помимо этого, в список вошли «Реальная любовь» (2003) с Хью Грантом и Кирой Найтли , «Гринч — похититель Рождества» (2000), Рождественские каникулы (1989), «Эльф» (2003), «Крепкий орешек» (1998) и «Один дома» (1990).

Ранее сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix выпустит под Новый год американскую версию фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», где Ипполита сыграл актер китайского происхождения, а Жене Лукашину — 30 лет. Голливудский проект получил название «О судьбе» (About Fate). Роль Лукашина исполнил известный по сериалу «Фарго» Томас Манн. В отличие от героя Андрея Мягкова, в американской версии Лукашину 30, а не 40 лет. По данным издания, зрители смогут увидеть фильм 31 декабря. Как пишет Glamour со ссылкой на режиссера, картина выйдет в 2022 году.