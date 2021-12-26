Курильщиков предупредили о новых запретах

В 2022 году вступают в силу новые ограничения для курильщиков, связанные с пожарной безопасностью. Об этом агентству " Прайм " рассказал юрист Павел Корытов.

Теперь владельцы недвижимости и руководство предприятий должны специально обозначать места для курения и размещать там знаки с нормами противопожарной безопасности.

"Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения - до 5 000 рублей", - уточнил специалист.

Кроме того, со следующего года все производители никотинсодержащей продукции должны будут передавать данные в систему маркировки "Честный знак" только через оператора электронного документооборота. До этого времени участники могли делать это сами, пояснил Корытов.