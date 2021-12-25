«Семь человек мучают ребенка»: Тепляков о своей версии скандала в МГУ

Отец девятилетней студентки МГУ Евгений Тепляков обвинил руководство вуза в том, что они не обеспечили процесс обучения под нужды девочки. По его мнению, у преподавателей сложилось предвзятое отношение к его дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Алиса готовилась к зачёту по истории, а нам внезапно написали — приходите, у вас будет промежуточная сессия. И приказ декана прислали. Ни на один вопрос нам не отвечали — ни о структуре проведения, ни о порядке проведения. Более часа её экзаменовали! 9-летний ребёнок, три профессора, четыре представителя учебной части. Зачем? — сказал Евгений.

Он добавил, что в нарушение всех законов была просто сорвана процедура экзамена. При этом, как рассказал отец девочки, его даже «близко не пустили на порог, семь человек мучают ребёнка более часа».