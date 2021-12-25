В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
22 минуты назад

Родные скрывали от Татосова его страшный диагноз

Владимир Татосов, народный артист РСФСР, скончавшийся вчера на 96-м году жизни, в последнее время тяжело болел. Медики обнаружили у него злокачественную опухоль, однако родные и близкие предпочли не говорить пожилому человеку о страшном диагнозе. Семья старалась уберечь его от переживаний. Об этом рассказала журналистам «Комсомольской Правды» депутат Государственной думы, актриса Елена Драпеко.

"Не смог справиться": что родные скрывали от Татосова
Фото: ТАССТАСС

С Владимиром Татосовым они дружили почти пятьдесят лет – со времен совместной работы на киностудии «Ленфильм».

«Он страдал от онкологии, лежал в больнице, в урологическом отделении. После госпитализации у Володи взяли ПЦР-тест, он оказался положительным. Получается, две тяжелые болезни наложились друг на друга, и Володя не смог с этим справиться», - объяснила Драпеко.

На счету Владимира Татосова более 70 -ти запоминающихся ролей в кино-и телефильмах. Зриели запомнили его по работам в «Интервенции», «Крахе инженера Гарина», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Бандитском Петербурге», «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей».

Умер писатель Альберт Лиханов

Актер Владимир Татосов скончался в Санкт-Петербурге в результате коронавируса. Звезда «Шерлока Холмса» несколько лет сражался с онкологическим заболеванием, и ковид спровоцировал осложнения.

Общество,Владимир Татосов,Альберт Лиханов,Шерлок Холмс,Елена Драпеко,Ленфильм,Госдума,Комсомольская правда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители