"Не смог справиться": что родные скрывали от Татосова

Владимир Татосов, народный артист РСФСР, скончавшийся вчера на 96-м году жизни, в последнее время тяжело болел. Медики обнаружили у него злокачественную опухоль, однако родные и близкие предпочли не говорить пожилому человеку о страшном диагнозе. Семья старалась уберечь его от переживаний. Об этом рассказала журналистам «Комсомольской Правды» депутат Государственной думы, актриса Елена Драпеко.

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С Владимиром Татосовым они дружили почти пятьдесят лет – со времен совместной работы на киностудии «Ленфильм».

«Он страдал от онкологии, лежал в больнице, в урологическом отделении. После госпитализации у Володи взяли ПЦР-тест, он оказался положительным. Получается, две тяжелые болезни наложились друг на друга, и Володя не смог с этим справиться», - объяснила Драпеко.

На счету Владимира Татосова более 70 -ти запоминающихся ролей в кино-и телефильмах. Зриели запомнили его по работам в «Интервенции», «Крахе инженера Гарина», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Бандитском Петербурге», «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей».