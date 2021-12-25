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43 минуты назад

В Госдуме спрогнозировали сроки отмены QR-кодов

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев считает, что весной QR-коды по коронавирусу будут отменены. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала радиостанции «Говорит Москва».

В Госдуме спрогнозировали сроки отмены QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня есть абсолютно чёткое ощущение, что мы к марту-апрелю выйдем в нормальный режим, и, мне кажется, что сами по себе темы с QR-кодами просто рассосутся», - сказал депутат.

Он объяснил, что этому может поспособствовать уменьшение числа заболевших COVID-19 и активная вакцинация населения. По словам Гутенева, России фиксируется устойчивое падение количества заражений и смертей от коронавируса.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%. Лидеры по данному показателю — Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%). В столице коллективный иммунитет составляет 72%.

Общество,Владимир Гутенев,Комитет гд по промышленности,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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