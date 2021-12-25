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49 минут назад

Иммунолог предупредил о повышенной угрозе COVID в Новый год

В новогодние праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом, заявил иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, передает Ura.ru.

Иммунолог предупредил о повышенной угрозе COVID в Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Костинова, после употребления алкоголя граждане забывают о мерах предосторожности и плохо соблюдают противоэпидемические меры. При этом на иммунную систему алкоголь в новогодние праздники не окажет сильного влияния, так как для этого нужны более высокие дозы и более длительное время употребления, сказал специалист.

«А так человек будет обниматься, целоваться», — констатировал иммунолог.

Однако профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что люди уже сейчас особо не стараются соблюдать противоэпидемические меры. Поэтому, по его мнению, в России не должно произойти увеличения заболеваний, только если не начнется активное распространение «омикрон»-шатамма.

Новогодние праздники в России пройдут с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Общество,Анатолий Альтштейн,РИА Ura.ru,
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