Умер писатель Альберт Лиханов

Российский писатель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Кировской области Игорь Васильев.

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Он отметил, что произведения Лиханова знают, читают и любят во многих странах. На его книгах выросло несколько поколений детей.

«Его рассказы вдохновляли на добрые поступки, сам же писатель делал их каждый день. Возглавляя Российской детский фонд, он был человеком неравнодушным и неутомимым», - написал чиновник.

Писатель стал первым в СССР, кто заговорил о сиротстве и сиротах, и благодаря ему в Советском Союзе был создан первый детский фонд и появились семейные детские дома, добавил Васильев.