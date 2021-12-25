В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
29 минут назад

Умер писатель Альберт Лиханов

Российский писатель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Умер писатель Альберт Лиханов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что произведения Лиханова знают, читают и любят во многих странах. На его книгах выросло несколько поколений детей.

«Его рассказы вдохновляли на добрые поступки, сам же писатель делал их каждый день. Возглавляя Российской детский фонд, он был человеком неравнодушным и неутомимым», - написал чиновник.

Писатель стал первым в СССР, кто заговорил о сиротстве и сиротах, и благодаря ему в Советском Союзе был создан первый детский фонд и появились семейные детские дома, добавил Васильев.

Умер детский писатель и поэт Петр Синявский

Альберт Лиханов родился в Кирове и стал почетным гражданином этого города. Был сопредседателем Союза писателей России, председателем благотворительного фонда «Российский детский фонд» и организации «Фонд защиты детей», а также президентом Союза общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов».

Общество,Альберт Лиханов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители