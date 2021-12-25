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8 минут назад

Музеевед-историк рассказала о запрете отмечать Новый год в СССР

Музеевед-историк, директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова рассказала о том, как власти СССР запрещали отмечать Новый год и Рождество. Об этом эксперт поговорила с «Мослентой».

Историк рассказала о запрете отмечать Новый год в СССР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зимние праздники оказались под запретом после революции 1917 года. Советская агитация утверждала, что Новый год и Рождество — это буржуазный пережиток. В то время активно проводилась антирелигиозная пропаганда. В какой-то момент власти даже пытались ввести Рождество для безбожников, но оно не прижилось.

«А праздника зимой долгое время не было. Вернули его только в 1935 году, когда для детей устроили елку в Кремлевском дворце съездов», — отметила Потапова.

Тогда же на городские площади и катки вернули зимние украшения. Гирлянды и светящиеся уличные надписи делали с помощью ламп накаливания.

Ранее россияне сравнили современный Центральный детский магазин с «Детским миром» времен СССР. Пользователи сети заностальгировали по ушедшей эпохе.
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