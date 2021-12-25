Историк рассказала о запрете отмечать Новый год в СССР

Музеевед-историк, директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова рассказала о том, как власти СССР запрещали отмечать Новый год и Рождество. Об этом эксперт поговорила с «Мослентой» .

Зимние праздники оказались под запретом после революции 1917 года. Советская агитация утверждала, что Новый год и Рождество — это буржуазный пережиток. В то время активно проводилась антирелигиозная пропаганда. В какой-то момент власти даже пытались ввести Рождество для безбожников, но оно не прижилось.