Историк рассказала о запрете отмечать Новый год в СССР

Музеевед-историк, директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова рассказала о том, как власти СССР запрещали отмечать Новый год и Рождество. Об этом эксперт поговорила с «Мослентой».
Зимние праздники оказались под запретом после революции 1917 года. Советская агитация утверждала, что Новый год и Рождество — это буржуазный пережиток. В то время активно проводилась антирелигиозная пропаганда. В какой-то момент власти даже пытались ввести Рождество для безбожников, но оно не прижилось.
«А праздника зимой долгое время не было. Вернули его только в 1935 году, когда для детей устроили елку в Кремлевском дворце съездов», — отметила Потапова.
Тогда же на городские площади и катки вернули зимние украшения. Гирлянды и светящиеся уличные надписи делали с помощью ламп накаливания.