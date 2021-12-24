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27 минут назад

В Крыму передумали вводить курортный сбор

Власти Крыма заявили об отсутствии планов вводить курортный сбор и подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нём, заявила замминистра курортов и туризма республики Юлии Мартыненко, сообщает ТАСС. Она отметила, что Ялта, Алушта, Судак и Феодосия, которые ранее подавали заявку, отказались от эксперимента.

В Крыму передумали вводить курортный сбор
Фото: ТАССТАСС

Учитывая значительное количество обращений представителей туристского бизнеса, проведён ряд совещаний с представителями турбизнеса и отраслевыми общественными организациями, экспертами отрасли, по итогам которых было выражено негативное отношение к введению курортного сбора на территории Крыма, — сказала Мартыненко.

Она считает, что введение подобного сбора повлечёт за собой значительные репутационные риски, а также риски перераспределения турпотока в «теневой» сектор средств размещения. По её словам, до начала взимания курортного сбора необходимо проведение мероприятий по легализации деятельности физических лиц, «осуществляющих оказание услуг временного размещения, обеспечение временного проживания, сдачу жилых и нежилых помещений внаем в курортных регионах» Крыма.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что стоимость затрат по администрированию курортного сбора при серьёзном числе льготников делает его нецелесообразным. По словам чиновника, ведомство получило много обращений против введения сбора и от представителей бизнеса, и от туристов. Волченко также считает, что при пандемии коронавируса вводить новые платежи для туристов является несвоевременным решением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правом вводить курортный сбор с туристов необходимо наделить все регионы России. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Разработать соответствующий законопроект она предложила главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Общество,Вадим Волченко,Валентина Матвиенко,Ростуризм,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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