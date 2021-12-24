Умер актер Владимир Татосов

Народный артист РСФСР Владимир Татосов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко.
Известно, что у актера имелось онкологическое заболевание, которое обострилось на фоне коронавируса. Чиновница назвала его смерть большой потерей.
«За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили ковидом. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней», — заявила она.
Драпеко отметила, что в жизни Татосов был совершенно замечательным рассказчиком и очень жизнерадостным. С Владимиром Михайловичем она дружила много лет.
Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве. В 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре. В 1963 году стал артистом Большого академического драматического театра. В 1971 году перешел на киностудию «Ленфильм».
Зрителям актер известен по фильмам «Крах инженера Гарина», «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Большая семья», «Поздняя встреча» и другим.