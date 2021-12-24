Муратов отдал часть Нобелевской премии в детский хоспис

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов передал пять млн рублей детскому хоспису «Дом с маяком». Об этом сообщила учредительница фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это огромная ответственность — тратить Нобелевскую премию. И очень большая надежда — что когда-то система пожизненного содержания инвалидов в стационарных учреждениях в России должна перестать существовать!» — добавила Мониава.

На церемонии вручения премии в Осло Муратов говорил, что направит награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики.