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33 минуты назад

Муратов отдал часть Нобелевской премии в детский хоспис

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов передал пять млн рублей детскому хоспису «Дом с маяком». Об этом сообщила учредительница фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.

Муратов отдал часть Нобелевской премии в детский хоспис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это огромная ответственность — тратить Нобелевскую премию. И очень большая надежда — что когда-то система пожизненного содержания инвалидов в стационарных учреждениях в России должна перестать существовать!» — добавила Мониава.

На церемонии вручения премии в Осло Муратов говорил, что направит награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики.

Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году равна 10 млн крон (1 млн 100 тысяч долларов).

Общество,Дмитрий Муратов,
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