Шахтеров обязали давать клятву

Шахтеры Кемеровской области теперь будут принимать клятву горняка. Об этом сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей странице в Instagram.

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«В целях повышения ответственности за обеспечение и выполнение требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях угольной и горнодобывающей промышленности Кузбасса обязываю Вас провести процедуру принятия клятвы горняка, — говорится в тексте документа, распространенном в соцсетях.

Панов подчеркнул, что вопрос безопасности труда шахтеров всегда будет самым приоритетным. В связи с этим на шахтах появляется современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил.

При этом он добавил, по-настоящему снизить риски получится при комплексном решении: необходимо использовать наилучшие технологии безопасности и не допускать осознанное нарушение правил охраны труда.

Замглавы Кузбасса процитировал текст указанного документа, в котором говорится, что шахтер, помимо прочего, должен честно и добросовестно выполнять трудовые обязанности с четким соблюдением правил безопасности, не скрывать факты аварий и несчастных случаев и тд.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила коррупционные связи между инспекторами Ростехнадзора и владельцами шахт Кузбасса.