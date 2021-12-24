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21 минуту назад

Психологи дали советы одиноким людям для встречи Нового года

Одиноким людям в новогоднюю ночь следует исполнять свои желания, прислушиваться к себе. Такой совет по встрече Нового года дала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова в интервью РИА Новости.

Психологи дали советы одиноким людям для встречи Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило – не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует», — предложила она.

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Она пояснила, что, прислушавшись к себе, человек сможет понять, чего он сам действительно хочет в этот праздник. Кто-то может почувствовать усталость и лечь спать пораньше, кто-то, наоборот, захочет чего-то необычного на праздник, например, пойти на вечеринку в йога-центр, а кто-то просто захочет прогуляться

Главная рекомендация Разумовой — взять авторство над своей жизнью в свои руки и организовать себе праздник самостоятельно.

Она отметила, что часто люди ищут положительные эмоции от помощи другим. «Иногда они едут в детский дом или дом престарелых и организуют какие-то мероприятия там. Это очень действенный способ отойти от зацикленности на себе и своем страдании к тому, что можно дать миру», — рассказала эксперт.

В свою очередь, психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин подчеркнул, что тем, кто остался один на праздники, нужно прислушиваться к себе, а не следовать каким-то трендам. «Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Я могу сделать выбор, который мне по душе», — объяснил Шабшин.

Ранее кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин рассказал, как с синдромом предновогодней тревоги, который возникает при попытках упорядочить планы и успеть завершить все дела. Мелехин рекомендовал «притормозить» и в первую очередь определить пять самых главных вещей, которые надо успеть сделать до Нового года.

Общество,Илья Шабшин,Алексей Мелехин,РИА Новости,
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