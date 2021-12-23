«Мне безумно повезло»: Навка рассказала о жизни с Песковым

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью "Комсомольской правде" рассказала, что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обожает заниматься домашними делами.
"Дмитрий Сергеевич домашний человек. Я бы сказала - домовитый. Любит держать под контролем все важные бытовые вопросы, обожает заниматься домашними делами. В этом плане мне безумно повезло. Человек своими руками может все сделать. Нужно отдать должное его родителям, отцу, который приучал мальчика с детства быть настоящим мужчиной. Вот вчера в выходной день супруг два часа мини-трактором чистил снег. Это и дело полезное, и спортивная нагрузка. В пандемию муж с соседями стали окультуривать, чистить лес, который у нас недалеко от дома: собирали, рубили сухие ветки, складывали в вязанки", - сказала Навка.
Она рассказала, что сама иногда готовит для домашних. В пандемию, на самоизоляции, когда было больше свободного времени, она старалась каждый вечер удивлять семью.
"Домашние в какой-то момент уже стали умолять: только ничего сегодня не готовь! Чтобы не наедаться", - добавила фигуристка.
Она отметила, что в ее семье едят нормальную здоровую еду. Хлеб покупается только к приходу гостей, картошка исключена из меню, а каши могут быть на завтрак.
По словам Навки, они с мужем все любят делать вместе - заниматься спортом, гулять с ребенком, ходить в баню, в кино.