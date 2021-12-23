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20 минут назад

Путин ответил на вопрос о «проблеме русских»

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС, ответил на вопрос о «проблеме русских».

Путин ответил на вопрос о «проблеме русских»
Фото: ТАССТАСС

Журналистка телеканала «Спас» Вероника Иващенко, обращаясь к главе государства, отметила, что «главная нерешенная проблема русских — это демография».

«Почему? Потому что Россия в данный период расхотела рожать. У нас растет уровень жизни, но почему-то люди не рожают», — отметила представительница СМИ и спросила Путина, в чем причина такой проблемы.

Президент России ответил, что огромный удар по демографии нанесла Великая Отечественная война.

«Напомню еще раз, что демографический провал случился в 43-м — 44-м годах и в 91-м после развала Советского Союза. Почему? да потому что горизонт планирования стал минимальным. И, как ни странно, в 91-м году после развала СССР у людей было точно такое же настроение, как после Великой Отечественной войны», — сказал он.

Пресс-конференция главы государства в этом году проходит 23 декабря в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.

Общество,Политика,Вероника Иващенко,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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