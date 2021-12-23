Путин ответил на вопрос о «проблеме русских»

«Напомню еще раз, что демографический провал случился в 43-м — 44-м годах и в 91-м после развала Советского Союза. Почему? да потому что горизонт планирования стал минимальным. И, как ни странно, в 91-м году после развала СССР у людей было точно такое же настроение, как после Великой Отечественной войны», — сказал он.