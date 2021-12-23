Умер детский писатель и поэт Петр Синявский

Отмечается, что мужчину обнаружили умершим квартире в Москве в среду, 22 декабря. Он скончался на 79-м году жизни по естественным причинам. В полиции начали проверку по факту произошедшего.

Петр Синявский родился 9 февраля 1943-го в городе Сим Челябинской области. С 18 лет он работал музыкантом в различных оркестрах. Писать стихи начал в возрасте 40 лет. Синявский был членом Союза писателей России, лауреатом литературных премий имени Корнея Чуковского, имени Сергея Михалкова и премии Маршака. Автор написал несколько десятков песен для Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Его лучшие произведения были созданы совместно с композитором Юрием Чичковым и вошли в золотой фонд советской детской песни: «Лесной марш», «Мой щенок», «Первый вальс».