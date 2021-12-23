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30 минут назад

Муратов рассказал, на что потратил Нобелевскую премию

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отдал Нобелевскую премию мира на благотворительность, как и обещал ранее. Денежная часть награды составила около 40,2 млн рублей.

Муратов рассказал, на что потратил Нобелевскую премию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате по 5 млн рублей получили детский хоспис «Дом с маяком», а также фонды «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Ещё 10 млн Муратов направил в медицинский фонд работников СМИ, который помогает сотрудникам изданий в борьбе с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, часть денег пошла на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты», рассказал Муратов Znak.com.

Главред добавил, что от премии «осталось немного в качестве заначки» для «Новой газеты».

«Мало ли что случится», — пояснил он. Ранее газета провела голосование среди «соучастников» — тех, кто поддерживает издание донатами.

Читатели поддержали Муратова в его решении отдать премию на благотворительность.

«Секрет» писал, что в 2021 году Нобелевскую премию мира разделили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Награду они получили в столице Норвегии Осло.

Общество,Дмитрий Муратов,
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