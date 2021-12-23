Эксперт назвала самые бесполезные подарки на Новый год

«Если свечи и сладкие подарки можно сжечь и съесть в праздники, то декоративные фигурки, настольные календари, текстиль, магниты на холодильник будут банально захламлять пространство», — пояснила она.

Также не стоит дарить декоративные подушки, особенно если подарок предназначен для малознакомых людей, так как они могут не вписаться в дизайн квартиры. Кроме того, неудачным презентом будет и домашняя парфюмерия. В случае, если у кого-то из хозяев квартиры будет аллергия, его придется выбросить. Не лучшими подарками будут комнатные растения, зеркала и подарочные сертификаты на небольшие суммы в мелкие сетевые магазины.