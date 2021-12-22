Имя девятилетней Алисы Тепляковой стало известно на всю страну после того, как она поступила на факультет психологии МГУ. Ещё в сентябре многие представители опеки и психологи подвергали критике решение её родителей. Маленький ребёнок, по мнению многих, не может на равных общаться с 17-летними одногруппниками, к тому же нагрузка в вузе слишком высокая для человека такого возраста. В первом же семестре у девочки возникли проблемы и с учёбой, и с коммуникацией. А во время итогового экзамена, как сообщили 22 декабря СМИ, её отец напал на университетского преподавателя. Детский омбудсмен Москвы считает, что вина за случившееся лежит на МГУ, который зачислил ребёнка в ряды студентов. А её коллега из Татарстана Ирина Волынец полагает, что необходимо провести психолого-педагогическую экспертизу, чтобы понять, как на девочку влияет ускоренная программа «взросления».

Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой устроил скандал в вузе. Девочка провалила экзамен «Введение в психологию», после чего расстроилась и вышла из кабинета. Отец ребёнка пришёл в ярость. Тепляков напал на заведующего кафедрой. В момент потасовки дочь стояла рядом. О происходящем рассказали журналистам в пресс-службе МГУ.

По словам матери Алисы Тепляковой, её супругу не понравились, что преподаватели не пустили его к ребёнку. Сам же родитель утверждает, что ни на кого не нападал. Он долго ждал дочь с экзамена, а потом забеспокоился, что долго нет, и вызвал силовиков. В полицию он написал заявление «Незаконное удержание, лишение свободы несовершеннолетнего на протяжении полутора часов».

Журналистка и писательница Марина Ахмедова публично задалась вопросом, не требует ли положение ребёнка в семье Тепляковых вмешательства органов опеки.

Какое-то тупое шоу с издевательством над ребёнком в долгую разыгрывается на глазах всей страны. Полагаю, что ребёнку надо вернуть детство — отправить её в школу к сверстникам. Папаше запретить на километр приближаться к МГУ. И ему успокоиться. Главное — успокоиться, — написала она на своей странице в Facebook.

В возникшей ситуации должны разбираться правоохранительные органы. Именно им предстоит оценить целесообразность действий отца девочки, Евгения Теплякова, сообщила в беседе с NEWS.ru уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве Ольга Ярославская. Также она сообщила, что ответственность за случившееся лежит и на сотрудниках МГУ. Не следовало брать маленького ребёнка на очное обучение в вузе.

Надо было умом думать, когда они (МГУ. — NEWS.ru) брали на обучение ребёнка 9-летнего возраста.



Ольга Ярославская

уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве

Семья Тепляковых пока не стоит на учёте в органах опеки, потому что «вопиющих случаев» в этой ячейке общества пока не было. Незамедлительная реакция бы последовала только при факте жестокого обращения с ребёнком, сообщила NEWS.ru председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец. Наносится ли вред психике самой Алисы Тепляковой из-за ускоренных методов обучения и повышенной нагрузки, должна решить психолого-педагогическая экспертиза, считает она. Но для её проведения нужны веские основания.

Также Волынец рекомендовала родителям Алисы Тепляковой не спешить образовывать дочь по ускоренной программе. Вместо вуза можно посещать кружки, проходить обучение в различных онлайн-школах. Совершенно не нужно «гнать её, чтобы она за два года окончила высшее образование», а потом стала кандидатом наук в 13-14 лет.

Я бы посоветовала отцу обратиться к психологу, если он каждый такой вопрос будет решать таким способом, то это закончится очень плохо.

Ирина Волынец

председатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан

С этим согласны родители и учащиеся ГБОУ № 5, где Евгений Тепляков работает воспитателем. На сайте организации много негативных отзывов о нём как о специалисте. Среди них есть утверждения, что педагог якобы «позволяет себе оскорблять собеседников с использованием нецензурных выражений», также его назвали агрессивным, невежественным и истеричным.

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, напал на завкафедрой. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».

На кадрах ролика видно, как двое охранников держат Евгения, который пытается прорваться к сотруднику университета с громкими выкриками. Инцидент произошел на глазах девятилетней Алисы.

«Мы отказываемся от экзаменов», — выкрикнул, вероятно, Евгений во время потасовки.

О нападении Теплякова на завкафедрой стало известно 21 декабря. По данным ТАСС, мужчина устроил конфликт в здании факультета психологии из-за плохой оценки дочери.

В ноябре сообщалось, что активисты собирают подписи на имя детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить эмоциональное и физическое состояние девятилетней студентки Алисы Тепляковой. По их мнению, у Алисы измученный вид: бледность, темные круги под глазами, обкусанные губы, кроме того, присутствует ссадина на лице.

Девятилетней студентке первого курса психфака МГУ имени Ломоносова Алисе Тепляковой поставили «неуд» и удерживали в аудитории. Такие подробности скандального экзамена студентки-вундеркинда раскрыли Тепляковы в ЖЖ-аккаунте семьи.

«Комиссия "поставила" оценку еще вчера. Разумеется, неуд. С мотивировкой "знания фрагментарные, а не системные". При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», — написано в блоге семьи.

Там также говорится, что девочку якобы удерживали в аудитории незаконно почти два часа и заставляли делать то, на что родители не давали согласия.

«При этом требование отца ребенка вернуть ему девочку успешно игнорировались. А Ковалев, зам. декана, просто говорил "Алиса, вас ждут для оглашения оценки", на резонное замечание "я отец ребенка, будьте добры озвучить оценку мне" просто разворачивался и уходил», — говорится в ЖЖ (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, в блоге семьи Тепляковых сказано, что заместитель декана якобы трижды игнорировал отца Алисы. Все требования по проведению экзамена для девятилетней студентки находились в Рособрнадзоре, добавили родители.

Мать девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, отец которой устроил драку в вузе, объяснила причину скандала в беседе с «МК».

По словам женщины, девочка сдавала предмет «Введение в психологию». Она пошла на экзамен без отца, преподаватель дал ей тянуть билет, заявив, что она обязана писать первый ответ письменно. Теплякова попыталась отказаться, однако ей заявили, что тогда ей не разрешат ответить на второй вопрос.

«На подготовку письменного ответа ей дали 25 минут, хотя это меньше, чем по всем стандартам. Через 25 минут у нее забрали листок, она более-менее успела написать. Потом она стала отвечать на второй вопрос», — заявила мать девочки.

По ее словам, после этого Алисе задали еще 10 вопросов, она на все ответила, кроме одного.

Через полтора часа после начала экзамена Евгений Тепляков начал волноваться за дочь.

«Она не выходила. Папа говорит: "Пустите меня к ребенку!", но его не пускают к ней. И ребенка не выводят. Более часа прошло, когда Алису все-таки к нему привели», — сказала она.

У девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой есть долги по учебе из-за пропусков. Об этом "Ленте.ру" рассказали однокурсницы девочки.

По словам одной из студенток, девочка не посещала онлайн-лекции и почти не ходила на аттестации, которые проводят в середине семестра. Предполагается, что из-за этого у Тепляковой могут быть большие проблемы во время сессии.

Другая девушка добавила, что юная студентка исправно ходила на лекции только в первый месяц учебы. Сейчас Теплякова якобы появляется только на парах по математике, но нечасто.

На фоне истории с поступлением в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой стоит рассмотреть разработку рекомендаций от психологов на тему того, готовы ли одаренные дети в силу своего возраста к обучению в вузах. Об этом «Газете.Ru» заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Нужно понимать грань между амбициями родителей, реализацией способностей ребенка и тем, насколько сам ребенок действительно счастлив. То, что девочка окончила школу и поступила в институт — это все в рамках существующего законодательства. Из-за нее одной вряд ли будут его менять, но например, рекомендации психологов можно было бы разработать», — сказала она.

Волынец отметила, что даже если Теплякова окончит факультет психологии гораздо быстрее своих сокурсников, то вряд ли сможет работать по специальности психолога.

«Предположим, она через два года, как заявляют, закончит вуз. При этом ей будет всего 11 лет. Кто пойдет к ней? Ведь вопросы могут быть совершенно разные, начиная от суицидальных мыслей и заканчивая разводом и заканчивая другим. Насколько она сможет помочь? У нее пока нет ни жизненного опыта, ни психологической зрелости. Кроме того, не нанесет ли эта работа ущерб ее детской психике. Если ребенок очень развитый, его можно обучать по его интересам, то есть по горизонтали», — заключила омбудсмен.

Вопрос с обучением вундеркиндов в российских вузах нужно упорядочить на законодательном уровне. С такой инициативой выступила первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва». Таким образом она прокомментировала скандал с девятилетней студенткой МГУ Алисой Тепляковой.

Она отметила, что одаренным детям в психологическом плане нелегко находиться в высших учебных заведениях. По этой причине необходимо составить для юных студентов отдельный порядок учебного процесса.

«Есть физиологические нормы, которые никто не в силах ускорить. Девочки в восемь-девять лет еще в куклы играют. В вузах более жесткие правила, чем в школе, там учатся взрослые люди», — отметила Буцкая.

По ее мнению, тот факт, что девятилетняя Теплякова несколько месяцев пропускала занятия в МГУ, свидетельствует о правильной психической реакции организма на обрушившийся стресс.

Парламентарий не согласна с поведением отца вундеркинда, который требовал встречи с преподавателями из-за неправильного ответа дочери на экзамене. Буцкая уверена, что своим гневом он подает плохой пример юной студентке.

Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой планирует подать на факультет психологии, где учится его дочь, в суд из-за нарушений во время проведения экзамена.

По словам мужчины, их уведомили об экзамене за три дня до его проведения, учебная часть не сообщала ни про состав билетов, ни про критерии оценивания.

«Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», – цитирует Теплякова РИА «Новости».

Преподаватели факультета психологии МГУ не заметили выдающихся успехов у малолетней студентки Алисы Тепляковой за весь период обучения, заявили в университете, комментируя последние скандальные события, связанные с семьей Тепляковых.

«За весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ», – говорится в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Коллектив факультета выразил серьезное беспокойство в связи с ситуацией, складывающейся вокруг девятилетней Алисы, заявления ее родителей «не соответствуют действительности», иногда «носят клеветнический характер».

«Несмотря на неоднократные разъяснения со стороны факультета о неполной готовности девятилетней девочки получать профессию психолога, родители настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что факультет в соответствии с договором предоставил все условия для освоения ребенком шестилетней образовательной программы по специальности «Психология служебной деятельности», для адаптации юной студентки за ней закрепили отдельного тьютора.

«К нашему большому удивлению, с первых дней [обучения] на передний план попали не индивидуальные образовательные потребности Алисы, которые, к сожалению, родители не позволили нам до сих пор узнать, а неудержимое стремление папы самостоятельно организовывать образовательный процесс», – подчеркнули в МГУ.

Родители с первых дней учебы начали настаивать на необходимости ускоренного обучения, они заявляли, что нужно уместить шестилетнюю программу в два года из-за «особых способностей» ребенка и «уникальной авторской методики обучения» ее отца. Подчеркивается, что мужчина так и не ознакомил вуз с этой «уникальной методикой», обучение же Алисы проводилось «преимущественно в домашних условиях».

Факультет выполняет все требования по учебному процессу в период пандемии, большая часть лекционных занятий проводится в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм.

«Начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела представить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени и не получил», – указали в заявлении.

Родители же, не получив изменений в ускорении обучения ребенка, начали выражать недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции. Для подготовки ответов по жалобам факультет создал специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья.

В СМИ начали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес студентки, ее дискриминации и притеснениях в связи с обучением.

«Не всегда адекватная, со стороны папы, неофициальная (порой носящая излишне эмоциональный или провокативный характер) коммуникация с однокурсниками, их родителями и сотрудниками университета также вряд ли способствует созданию спокойной и эффективной ситуации освоения Алисой образовательной программы», – подчеркнули в МГУ.

Родители девочки настояли на том, чтобы в семестре для нее организовали индивидуальную сдачу экзаменов, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ.

«В соответствии с процедурой, о которой и студентка, и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов», – отмечается в заявлении.

На девятилетнюю девочку-вундеркинда Алису Теплякову практически никак не повлияла драка её отца с преподавателями МГУ из-за проблем на экзамене, так как она ещё маленький ребёнок и эмоционально не развита, заявила психолог Олеся Покусаева. По её мнению, такая ситуация наихудшим образом отразилась на других студентах университета, пишет «Радио 1».

На Алисе всё это сказывается, наверное, меньше, чем на других студентах. Но если папа дестабилизирует ситуацию для других учащихся — это не совсем правильно. Потому что другие дети не должны страдать. И непонятно, почему весь институт должен плясать вокруг одной Алисы. Ведь для остальных это тоже ненормальная обстановка, почему они должны это терпеть? — задалась вопросом Покусаева.