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21 минуту назад

Россияне захотели вернуть СССР

Более 60% россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Чаще всего о распаде СССР сожалеют респонденты в возрастных группах 46-60 лет (82%) и старше 60 лет (76%).

Процент россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, увеличивается с 2011 года. Тогда положительно на этот вопрос отвечали 51% респондентов. В декабре 2014 года сожалеющих было уже 58%, а в декабре 2021-го – 62%.

Не жалеют, что СССР распался, 21% россиян. Чаще всего так отвечали респонденты от 18 до 30 лет (39%).

О желании возродить Советский Союз заявили 52% опрошенных. 31% респондентов не хотели бы воссоздания Союза.

При этом большинство респондентов (74%) считают, что возрождение СССР сегодня не представляется возможным.

«Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (неофициальное название – Беловежские соглашения) были подписаны 8 декабря 1991 года представителями России, Белоруссии и Украины как государствами - учредителями СССР, подписавшими Договор об образовании СССР в 1922 году.

В соглашении констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Общество,Видео,Фонд "Общественное мнение",
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