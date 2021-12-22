Женщина родила двойню на парковке торгового центра в Волгограде. Видео

Жительница хутора Писаревка Фроловского района Волгоградской области Дарья Саблина родила двойню на парковке торгового центра в Дзержинском районе Волгограда. Выбор такого необычного места для родов был ненамеренным. Дарье и ее мужу Максиму просто не хватило времени добраться до роддома в областном центре.
Супруг женщины, Максим Саблин, во вторник поделился историей о том, как стал счастливым отцом двух сыновей, будучи за рулем своего автомобиля.
"15 декабря рано утром супруга почувствовала себя нехорошо, и мы решили пораньше выехать, чтобы прибыть в перинатальный центр. Посередине пути в хуторе Кузнецов у нас начались схватки, мы засекали время. И уже на проспекте Жукова супруга сказала, что все: "Я рожаю. Ждать уже нельзя". Поэтому пришлось завернуть на близлежащую парковку. И здесь в автомобиле все произошло у нас", - вспоминает мужчина.
Максим подвинул передние сиденья в автомобиле, его жена перебралась на задние и родила двух здоровых малышей с разницей в 10 минут прямо в машине. По словам мужчины, сразу две бригады скорой помощи подоспели уже после знаменательного события и забрали его супругу и новорожденных в клинический родильный дом № 2 в Волгограде.