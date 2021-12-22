Женщина родила двойню на парковке торгового центра в Волгограде. Видео

"15 декабря рано утром супруга почувствовала себя нехорошо, и мы решили пораньше выехать, чтобы прибыть в перинатальный центр. Посередине пути в хуторе Кузнецов у нас начались схватки, мы засекали время. И уже на проспекте Жукова супруга сказала, что все: "Я рожаю. Ждать уже нельзя". Поэтому пришлось завернуть на близлежащую парковку. И здесь в автомобиле все произошло у нас", - вспоминает мужчина.