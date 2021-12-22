В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
26 минут назад

Женщина родила двойню на парковке торгового центра в Волгограде. Видео

Жительница хутора Писаревка Фроловского района Волгоградской области Дарья Саблина родила двойню на парковке торгового центра в Дзержинском районе Волгограда. Выбор такого необычного места для родов был ненамеренным. Дарье и ее мужу Максиму просто не хватило времени добраться до роддома в областном центре.

Супруг женщины, Максим Саблин, во вторник поделился историей о том, как стал счастливым отцом двух сыновей, будучи за рулем своего автомобиля.

"15 декабря рано утром супруга почувствовала себя нехорошо, и мы решили пораньше выехать, чтобы прибыть в перинатальный центр. Посередине пути в хуторе Кузнецов у нас начались схватки, мы засекали время. И уже на проспекте Жукова супруга сказала, что все: "Я рожаю. Ждать уже нельзя". Поэтому пришлось завернуть на близлежащую парковку. И здесь в автомобиле все произошло у нас", - вспоминает мужчина.

Максим подвинул передние сиденья в автомобиле, его жена перебралась на задние и родила двух здоровых малышей с разницей в 10 минут прямо в машине. По словам мужчины, сразу две бригады скорой помощи подоспели уже после знаменательного события и забрали его супругу и новорожденных в клинический родильный дом № 2 в Волгограде.

Общество,Видео,Максим Саблин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители