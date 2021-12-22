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24 минуты назад

Невеста не пустила подругу на свадьбу из-за внешности

Жительница Германии Алена рассказала своим подписчикам в TikTok, что подруга отказалась пускать ее на свадьбу из-за слишком яркой внешности. Девушка опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. Предмет гардероба также украшен голубыми стразами. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/12 Жительница Германии Алена рассказала своим подписчикам в TikTok, что подруга отказалась пускать ее на свадьбу из-за слишком яркой внешности
Фото: Instagram
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2/12 Девушка опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. Предмет гардероба также украшен голубыми стразами
Фото: Instagram
3/12 «Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу. Все равно я сделаю в нем крутые фото», — посетовала Алена
Фото: Instagram
4/12 Публикация девушки набрала восемь миллионов просмотров и множество комментариев
Фото: Instagram
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5/12 «Это очень грустно, женщины должны поддерживать друг друга», - написал один из пользователей социальной сети
Фото: Instagram
6/12 «Ты красотка, тебе не нужны такие друзья», — поддержал девушку другой
Фото: Instagram
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«Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу. Все равно я сделаю в нем крутые фото», — посетовала Алена.

Публикация девушки набрала восемь миллионов просмотров и множество комментариев.

«Это очень грустно, женщины должны поддерживать друг друга», - написал один из пользователей социальной сети.

«Ты красотка, тебе не нужны такие друзья», — поддержал девушку другой.

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