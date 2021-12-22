Невеста не пустила подругу на свадьбу из-за внешности

Жительница Германии Алена рассказала своим подписчикам в TikTok, что подруга отказалась пускать ее на свадьбу из-за слишком яркой внешности. Девушка опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. Предмет гардероба также украшен голубыми стразами. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу. Все равно я сделаю в нем крутые фото», — посетовала Алена.
Публикация девушки набрала восемь миллионов просмотров и множество комментариев.
«Это очень грустно, женщины должны поддерживать друг друга», - написал один из пользователей социальной сети.
«Ты красотка, тебе не нужны такие друзья», — поддержал девушку другой.