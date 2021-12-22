Невеста не пустила подругу на свадьбу из-за внешности

Жительница Германии Алена рассказала своим подписчикам в TikTok, что подруга отказалась пускать ее на свадьбу из-за слишком яркой внешности. Девушка опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. Предмет гардероба также украшен голубыми стразами. Об этом сообщает Lenta.ru.

1/12 Жительница Германии Алена рассказала своим подписчикам в TikTok, что подруга отказалась пускать ее на свадьбу из-за слишком яркой внешности Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Девушка опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. Предмет гардероба также украшен голубыми стразами Фото: Instagram 3/12 «Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу. Все равно я сделаю в нем крутые фото», — посетовала Алена Фото: Instagram 4/12 Публикация девушки набрала восемь миллионов просмотров и множество комментариев Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 «Это очень грустно, женщины должны поддерживать друг друга», - написал один из пользователей социальной сети Фото: Instagram 6/12 «Ты красотка, тебе не нужны такие друзья», — поддержал девушку другой Фото: Instagram 7/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 9/12 10/12 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 12/12

«Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу. Все равно я сделаю в нем крутые фото», — посетовала Алена.

Публикация девушки набрала восемь миллионов просмотров и множество комментариев.

«Это очень грустно, женщины должны поддерживать друг друга», - написал один из пользователей социальной сети.