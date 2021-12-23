Разъяренный учитель ударил школьника о стену

В одной из школ Хабаровска разгорелся конфликт между учеником и учителем. Разозлённый педагог толкнул подростка в стену, а потом выкинул из класса. В социальных сетях заявили, что мужчина не впервые применяет силу к ученикам. Многие также рассказали, почему дело дошло до физического воздействия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Изначально видео появилось в Telegram-канале NewsKhv. На кадрах видно, как матерящийся учитель толкает подростка к стене, а потом выпихивает из класса. Как стало известно «Комсомольской правде», школьник уронил на пол ручку. После этого он и его одноклассники начали настоящий балаган – несколько человек побежали за письменной принадлежностью, задели стол педагога. Тот разозлился, начался конфликт.

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Детский омбудсмен края уже сообщила, что в ситуации разбирается школьная служба примирения. Запланирована встреча со всеми участниками для принятия решения. А если потребуется, родителям мальчика готовы оказать юридическую помощь. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается и в полиции.

В социальных сетях тем временем заявили, что учитель не в первый раз применяет силу к детям. Якобы в марте прошлого года он ударил другого ученика, вступившего в конфликт с женщиной-педагогом. Сообщается, что родители пострадавшего обратились в полицию, учитель принёс извинения. На этом дело и завершилось.

Тем не менее многие в данной ситуации поддерживают мужчину.

В первом случае ученик регулярно доводил учителя так, что ту потом трясло после уроков их класса. Потом кинул в неё подшипник. Сейчас – как могла так упасть ручка, что за ней надо бежать, ещё и вдвоём? Может, надо уже этого ученика поставить на учёт? Что за систематическое доведение учителей, это разве нормально? На домашнее обучение пусть уходит, раз нормально в школе обучаться не может. Почему у моих детей (с этим педагогом. – Прим. ред.) не возникало и не возникает проблем, потому что по-человечески себя на уроках вести надо, а не как быдло.