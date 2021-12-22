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21 минуту назад

Эксперт призвал ужесточить миграционное законодательство

В России необходимо ужесточить наказание за тяжкие преступления в сфере незаконной миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российской секции Международной полицейской ассоциации Юрия Жданова.

Миграционное законодательство в РФ призвали ужесточить
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По его словам, речь идет об уголовной ответственности. «Нужно наращивать внедрение инновационных инструментов и средств социальной инженерии в оперативно-разыскную деятельность оперативных подразделений МВД и ФСБ России», — сказал Жданов.

По его словам, общее количество незаконных мигрантов в России колеблется в пределах 2,5–10 миллионов человек. Руководитель российской секции высказался за модернизацию и ужесточение миграционного законодательства. Для этого нужно использовать новые информационные технологии, а также инструменты биометрической идентификации мигрантов.

Ранее депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов заявил, что жители Подмосковья не жалуются на преступность мигрантов. По его словам, такой показатель является плюсом для страны, куда приезжает много людей с целью устроиться на работу.

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин согласился с коллегой.

Общество,Роман Володин,Юрий Жданов,ФСБ,Единая Россия,Госдума,МВД,РИА Новости,
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