У ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к "омикрону"

«На сегодняшний день "Спутник V" в 3-7 раз лучше нейтрализует омикрон-штамм COVID-19 в организме человека по сравнению с другими вакцинами. При этом использование "Спутник Light" в качестве бустера значительно повышает уровень антител через два-три месяца после ревакцинации у 100% людей», — говорится в сообщении.