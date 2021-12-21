У ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к "омикрону"

«Спутник V» демонстрирует высокую нейтрализующую вирус-активность против омикрон-штамма коронавируса, которая дополнительно усиливается «Спутником Light» после ревакцинации. Об этом сообщили на сайте препарата.
«На сегодняшний день "Спутник V" в 3-7 раз лучше нейтрализует омикрон-штамм COVID-19 в организме человека по сравнению с другими вакцинами. При этом использование "Спутник Light" в качестве бустера значительно повышает уровень антител через два-три месяца после ревакцинации у 100% людей», — говорится в сообщении.
К примеру, у реципиентов, получивших бустер Pfizer, уровень антител против омикрона составил лишь 25%.
На основе полученных данных авторы статьи ожидают, что эффективность «Спутник V» в комбинации со «Спутник Light» против омикрона составит более 80%. Кроме того, бустер может стать универсальным усилителем и для других вакцин.
«"Спутник V" и "Спутник Light" продемонстрировали свою безопасность и эффективность в более чем 30 исследованиях из более чем 10 стран», — подчеркнули в статье.