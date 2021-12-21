Путин исполнил желание мечтавшего о гитаре подростка

Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание подростка, мечтавшего получить гитару и заняться музыкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается, 14-летний Марк из Московской области указал, что хотел бы научиться играть на гитаре. Глава государства созвонился с мальчиком и поинтересовался, занимался ли он музыкой раньше. В ответ подросток рассказал, что никогда не учился игре на гитаре, однако очень хотел бы.

Путин уточнил, есть ли неподалеку от дома, где живет Марк, музыкальные школы.

«Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год», — заявил президент.

Пресс-служба проекта «Мечтай со мной», акции «Ёлка желаний»

После этого для подростка организовали поездку в музыкальную Академию Игоря Крутого. Там для него провели экскурсию и мастер-класс по игре на гитаре с участием заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука. Также мальчик получил в подарок сам музыкальный инструмент и обучающий курс.