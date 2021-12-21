Пока вы в маске: кто легче всего переносит омикрон-штамм

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Иммунолог назвал группу людей с наиболее легким течением омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса легче всего переносят молодые люди без хронических заболеваний. Такую группу людей с легким течением COVID-19 назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает «Москва 24». «Как и раньше, легче всего выздоравливают молодые и здоровые люди без хронических заболеваний. Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят все значительно легче, чем взрослые с тяжелыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди», — сказал Крючков. Он объяснил, что так происходит из-за более активного иммунитета у молодых. Помимо этого, наличие заболеваний снижает устойчивость организма к стрессовым воздействиям и вирусам, добавил он. Также у молодых людей постковидный синдром развивается значительно реже.

Минздрав включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок

Подростки в возрасте 12-17 лет смогут ежегодно проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Теперь такая возможность для них зафиксирована в федеральном календаре прививок по эпидемическим показаниям, следует из обновленного Минздравом документа. Подростки отнесены ведомством к приоритету третьего уровня, то есть их будут вакцинировать в последнюю очередь, после людей старше 60 лет, медработников, людей с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслуживания, студентов и т.д. Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя, уточняется в документе.

ВОЗ подтвердила повышенную заразность "омикрона", но назвала 2022-й годом окончания пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что у ВОЗ есть "убедительные доказательства" того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта" – штамм коронавируса, который и так отличался повышенной заразностью. "И более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться [коронавирусом]", - предостерег директор во время брифинга. Глава ВОЗ также уточнил, что с начала 2021 года по всему миру от коронавируса умерли более 3,3 млн человек. Таким образом, COVID-19 в этом году унес больше жизней, чем в прошлом году ВИЧ, малярия и туберкулез вместе взятые.

Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни

COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый. «Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.

Иммунолог Тотолян назвал штамм "омикрон" частичным спасением от пандемии