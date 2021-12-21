Пока вы в маске: кто легче всего переносит омикрон-штамм

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Омикрон-штамм коронавируса легче всего переносят молодые люди без хронических заболеваний. Такую группу людей с легким течением COVID-19 назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает «Москва 24». «Как и раньше, легче всего выздоравливают молодые и здоровые люди без хронических заболеваний. Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят все значительно легче, чем взрослые с тяжелыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди», — сказал Крючков. Он объяснил, что так происходит из-за более активного иммунитета у молодых. Помимо этого, наличие заболеваний снижает устойчивость организма к стрессовым воздействиям и вирусам, добавил он. Также у молодых людей постковидный синдром развивается значительно реже.
Подростки в возрасте 12-17 лет смогут ежегодно проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Теперь такая возможность для них зафиксирована в федеральном календаре прививок по эпидемическим показаниям, следует из обновленного Минздравом документа. Подростки отнесены ведомством к приоритету третьего уровня, то есть их будут вакцинировать в последнюю очередь, после людей старше 60 лет, медработников, людей с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников сферы обслуживания, студентов и т.д. Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя, уточняется в документе.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что у ВОЗ есть "убедительные доказательства" того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта" – штамм коронавируса, который и так отличался повышенной заразностью. "И более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться [коронавирусом]", - предостерег директор во время брифинга. Глава ВОЗ также уточнил, что с начала 2021 года по всему миру от коронавируса умерли более 3,3 млн человек. Таким образом, COVID-19 в этом году унес больше жизней, чем в прошлом году ВИЧ, малярия и туберкулез вместе взятые.
COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый. «Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, врач-иммунолог Арег Тотолян заявил, что штамм "омикрон" коронавируса может условно стать спасением от пандемии из-за более легкого течения COVID-19, сообщает газета "Известия". Тем не менее, Тотолян опроверг популярное утверждение, что штамм "омикрон" может быть "натуральной вакциной" от COVID-19. "Делать такие выводы пока преждевременно. Количество лиц, у которых выделен вирус, небольшое, чтобы делать даже предположения. Нужно как минимум несколько сотен наблюдений. Популяция гетерогенная, каждый человек индивидуален. Когда анализируешь ситуацию, популяция разбивается на множество подгрупп. И, чтобы понять закономерности, для корректного анализа выборка должна быть большой. Пока в РФ зафиксировано слишком мало случаев "Омикрона", - пояснил Тотолян.