Программа реновации стартовала в Раменском

"По проекту построят пять четырехэтажных домов, в одном из которых на первом этаже будет детский сад для 65 малышей. Сами дома возведут по новым стандартами жилищного строительства Московской области: с максимально удобными как для маломобильных групп граждан, так и для родителей с колясками и маленькими детьми безбарьерными входами в подъезд; с дворами без машин и благоустроенной территорией; с чистыми подъездами без мусоропроводов, на смену которым придут специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора мусора", - добавили в пресс-службе.