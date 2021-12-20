Мигрантам будут выдавать патенты с отпечатками пальцев

Трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года", - сказано в документе, с которым ознакомился ТАСС.