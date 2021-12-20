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30 минут назад

В РФ мигрантам будут выдавать патенты в форме карты с чипом, содержащим отпечатки пальцев

Трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Мигрантам будут выдавать патенты с отпечатками пальцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года", - сказано в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Общество,Владимир Колокольцев,МВД,ИТАР-ТАСС,
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