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1 час назад

Петербуржец подал в суд на Деда Мороза из-за неисполненных желаний

Житель Петербурга подал в суд на Деда Мороза за неисполнение желаний с 1998 года, пишет «Бумага».

Петербуржец подал в суд на Деда Мороза
Фото: ТАССТАСС

Иск от петербуржца Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз», которое владеет вотчиной Деда Мороза, почтой Деда Мороза, городской резиденцией Деда Мороза и другими объектами, поступил в Великоустюгский районный суд.

Истец требует обязать Деда Мороза подарить ему 23 новогодних подарка и возместить моральный вред, оцененный им в 10 млн рублей.

«АО „Дед Мороз“ позиционирует себя как представителя Деда Мороза. Ежегодно миллионы людей загадывают подарки, но они им — по крайней мере, мне и моим друзьям — не приходят», - посетовал Мирзоев.

По словам петербуржца, дед Мороз причиняет ему нравственные страдания, поскольку вот уже 23 года не исполняет публично взятых на себя обязательств по раздаче подарков.

К иску мужчина приложил список подарков за 23 года и перечень «самых заветных мечтаний».

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