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1 час назад

Зуд и боль в груди: раскрыта внезапная опасность живых елей в квартирах

Живые елки могут быть причиной аллергии, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Раскрыта внезапная опасность живых елей в квартирах
Фото: ТАССТАСС

По его словам, аллергия на хвою может проявиться неожиданно и иметь разные симптомы – от покраснения глаз и легкого насморка до контактного дерматита и одышки.

«Вообще хвоя считается гипоаллергенной, однако долго вдыхать эфирные масла от елки просто нельзя. Можно получить даже тяжелую аллергию, бронхиальную астму и так далее», - заявил Кутушов изданию «Доктор Питер».

Он также напомнил, что новогодние ели выращивают с использованием химикатов, которые могут быть аллергенны и опасны, а кроме того, на елках могут жить насекомые, которые потом будет трудно вывести из квартиры.

«Сразу после прихода домой нужно обязательно помыть елку – чтобы хоть немного смыть пыль и все лишнее, что было принесено вместе с ней домой», - посоветовал врач-токсиколог.

Аллергенными могут быть и искусственные елки, сделанные из некачественных материалов, отметил Кутушов.

«Также синтетические елки могут вызывать аллергию из-за того, что «собирают» пыль и плесень, пока хранятся в коробках и чемоданах в кладовках и шкафах. Никакое мытье таким елкам уже не поможет», - сказал специалист.

По его словам, если у членов семьи неожиданно появляется зуд, першение в горле, слезотечение, кашель, боль в груди или проблемы со сном, это может означать аллергию на елку и другие новогодние атрибуты в доме.

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