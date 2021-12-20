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28 минут назад

Министр туризма Крыма нашел опасные для жизни отели

По итогам проверок в ряде трехзвездных гостиниц и отелей Крыма обнаружены нарушения, опасные для жизни постояльцев. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Министр туризма Крыма нашел опасные для жизни отели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава Минкурортов Крыма раскритиковал «мошенников-классификаторов», которые присвоили некоторым отелям региона звездные категории. Причиной возмущения Волченко стали фотографий мест размещения, где гостей ждут старые матрасы, ободранная плитка и неотремонтированные душевые.

«Сколько стоит так ослепнуть?» - поинтересовался он.

Сегодня Вадим Волченко отметил, что были проведены две проверки с участием федеральных экспертов и сотрудников Ростуризма и Минтуризма Крыма, членов комиссии по апелляции, а также «навесивших «звезды» отелям экспертов».

«Выявлен ряд несоответствий вышеперечисленных гостиниц требованиям присвоенной категории, установленным "Положением о классификации". Выявлено отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности и планов эвакуации при пожаре, отсутствие пожарного инвентаря, установок сигнализации о пожаре, оповещения, а также эвакуационных выходов! Что в купе с узкими лестницами и проходами создают реальные угрозы жизни и здоровью людей!» - пояснил министр.

По его словам, также в ходе проверок в отелях были обнаружены «грязные матрасы, ржавчина, сломанная сантехника, плесень, сколотая плитка, оголенные провода в стене, пыль и насекомые в радиаторах и в постельном белье».

Глава Минтуризма Крыма пообещал «пристальное внимание» гостиницам, которые были аккредитованы «экспертами». Также министр призвал гостей курорта информировать его о нарушениях в личных сообщениях или публично.

«Нарушения классификации будут рассмотрены на профильной комиссии на этой неделе в Москве, а сложную и забюракратизированную процедуру привлечения к ответственности мошенников будем обсуждать с руководством Ростуризма», — заверил он.

Общество,Вадим Волченко,Ростуризм,
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