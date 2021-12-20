«Ветераны России» призвали Дудя «быть со своим народом»

Блогеру Юрию Дудю стоит заниматься не «пропагандой чуждых либеральных ценностей», а «быть со своим народом и снимать фильмы о подлинных патриотах Отечества», рассказал NEWS.ru глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он также посоветовал журналисту «прекратить идолопоклонничество перед Западом». В качестве примера он привёл подвиги «героев Чеченских кампаний, спецназовцев, спасавших заложников в горячих точках, а также тех, кто воевал или воюет в Сирии».

Фото: вДудь/youtube.com вДудь/youtube.com

Пора Вам, если Вы и дальше планируете жить и работать в нашем родном Отечестве, осознать себя российским гражданином, пора становиться российским патриотом. Довольно Вы поучаствовали в пропаганде чуждых нашему народу либеральных ценностей, пора это идолопоклонничество перед Западом прекратить. Одумайтесь и вспомните, хоть Вы и родились на германской земле, где ваши корни, — подчеркнул Резяпов.

Собеседник добавил, что СМИ и блогеры должны «служить людям, делать мир лучше и чище, а не наоборот — заниматься восхвалением чуждых идеалов».

У нас более 30-ти вооружённых конфликтов с участием наших сограждан произошло после окончания Второй Мировой войны, достаточно героического прошлого, — подытожил Резяпов.

У Юрия Дудя 9,71 млн подписчиков на YouTube-канале «вДудь». Некоторые его документальные фильмы вызвали резонанс в российском обществе — проекты об эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ, событиях в Беслане, развитии IT-сектора в США и «сталинских репрессиях».