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17 минут назад

«Ветераны России» призвали Дудя «быть со своим народом»

Блогеру Юрию Дудю стоит заниматься не «пропагандой чуждых либеральных ценностей», а «быть со своим народом и снимать фильмы о подлинных патриотах Отечества», рассказал NEWS.ru глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он также посоветовал журналисту «прекратить идолопоклонничество перед Западом». В качестве примера он привёл подвиги «героев Чеченских кампаний, спецназовцев, спасавших заложников в горячих точках, а также тех, кто воевал или воюет в Сирии».

«Ветераны России» призвали Дудя «быть со своим народом»
Фото: вДудь/youtube.comвДудь/youtube.com

Пора Вам, если Вы и дальше планируете жить и работать в нашем родном Отечестве, осознать себя российским гражданином, пора становиться российским патриотом. Довольно Вы поучаствовали в пропаганде чуждых нашему народу либеральных ценностей, пора это идолопоклонничество перед Западом прекратить. Одумайтесь и вспомните, хоть Вы и родились на германской земле, где ваши корни, — подчеркнул Резяпов.

Собеседник добавил, что СМИ и блогеры должны «служить людям, делать мир лучше и чище, а не наоборот — заниматься восхвалением чуждых идеалов».

У нас более 30-ти вооружённых конфликтов с участием наших сограждан произошло после окончания Второй Мировой войны, достаточно героического прошлого, — подытожил Резяпов.

У Юрия Дудя 9,71 млн подписчиков на YouTube-канале «вДудь». Некоторые его документальные фильмы вызвали резонанс в российском обществе — проекты об эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ, событиях в Беслане, развитии IT-сектора в США и «сталинских репрессиях».

Ранее Резяпов заявил, что рэперу Алишеру Моргенштерну после возвращения в РФ из ОАЭ стоит на время отказаться от «разрушительного и негативного творчества» и подумать, как будущему отцу, о работе с молодёжью по поводу вреда алкоголя, курения, наркотиков и вседозволенности. Собеседник также призвал музыканта дать новое интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак и «исповедаться» ей о своих поступках.

Общество,Алишер Моргенштерн,Ксения Собчак,
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