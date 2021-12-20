Раскрыты подробности свадьбы дочери Гуцериева

Ксения Афанасьева, организатор свадьбы дочери российского миллиардера Михаила Гуцериева Софьи, раскрыла подробности мероприятия. В своем Instagram она рассказала, что церемония бракосочетания Софьи Гуцериевой и Ингора Патиева состоялась в субботу, 18 декабря, в московском банкетном зале Safisa.
Концепция торжества получила название «Атлантида». Разработкой и созданием тематических декораций и цветочных композиций для украшения зала занимался декоратор Геннадий Самохин.
Невеста предстала перед гостями в платье с длинным шлейфом бренда Elie Saab. Подвенечный наряд украшен множеством драгоценных камней. Кроме того, Софью украшала фата, диадема и серьги.
На свадьбе выступали различные знаменитости, в том числе Ани Лорак, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Стас Михайлов. В конце праздника на мероприятии гостям подали многоярусный торт в виде белоснежного замка высотой более метра.