Раскрыты подробности свадьбы дочери Гуцериева

Ксения Афанасьева, организатор свадьбы дочери российского миллиардера Михаила Гуцериева Софьи, раскрыла подробности мероприятия. В своем Instagram она рассказала, что церемония бракосочетания Софьи Гуцериевой и Ингора Патиева состоялась в субботу, 18 декабря, в московском банкетном зале Safisa.

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Концепция торжества получила название «Атлантида». Разработкой и созданием тематических декораций и цветочных композиций для украшения зала занимался декоратор Геннадий Самохин.

Невеста предстала перед гостями в платье с длинным шлейфом бренда Elie Saab. Подвенечный наряд украшен множеством драгоценных камней. Кроме того, Софью украшала фата, диадема и серьги.