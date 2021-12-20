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1 час назад

Хованский раскрыл детали переговоров с Собчак

Арестованный по обвинению в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский раскрыл детали переговоров с телеведущей Ксенией Собчак. В послании своей девушке Марии Нелюбовой, которое она опубликовала в Telegram, ютубер объяснил слова создателя шоу Versus Battle Александра Тимарцева (Ресторатора) о том, что он якобы согласился дать ведущей Ксении Собчак эксклюзивное интервью, но потребовал за это два миллиона рублей.

Хованский раскрыл детали переговоров с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале письма Хованский попросил Нелюбову опубликовать текст для подписчиков. В послании он рассказал, что его девушка обратилась к Собчак и попросила ее осветить ситуацию с арестом блогера. «Ксения Анатольевна [Собчак] сказала, что осветит, но взамен я должен буду ей эксклюзивное интервью после выхода [из СИЗО]», — обратился к читателям Хованский.

Видео дня

Блогер добавил, что требования телеведущей крайне удивили его. По словам ютубера, после этого он ответил Собчак, что интервью с ним стоит два миллиона рублей, но он готов сделать скидку в размере миллиона рублей.

Хованский также покритиковал Собчак за ее условие. «Вымогать что-то у человека в моей ситуации в обмен на помощь я считаю недопустимым», — заявил он. При этом блогер отметил, что может понять телеведущую.

Помимо того, Хованский осудил Ресторатора за его комментарии. «Поступок Ресторатора считаю подлым и низким. Про два миллиона рублей ему сказали по секрету, как и про сам факт общения [с Ксенией Собчак], а он вывалил это», — возмутился блогер. Он также назвал Тимарцева добрым и отзывчивым человеком, однако отметил, что создателю Versus Battle, по его мнению, не хватает мозгов.

В середине ноября Тимарцев рассказал, что Хованский, предположительно, согласился дать Собчак эксклюзивное интервью, за что телеведущая якобы была должна заплатить блогеру два миллиона рублей. После этого многие пользователи сети раскритиковали Хованского.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по статье 205.2 уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение Хованским песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле анонимного пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали.

Общество,Юрий Хованский,Ксения Собчак,ФСИН,
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