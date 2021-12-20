Хованский раскрыл детали переговоров с Собчак

Арестованный по обвинению в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский раскрыл детали переговоров с телеведущей Ксенией Собчак. В послании своей девушке Марии Нелюбовой, которое она опубликовала в Telegram, ютубер объяснил слова создателя шоу Versus Battle Александра Тимарцева (Ресторатора) о том, что он якобы согласился дать ведущей Ксении Собчак эксклюзивное интервью, но потребовал за это два миллиона рублей.

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В начале письма Хованский попросил Нелюбову опубликовать текст для подписчиков. В послании он рассказал, что его девушка обратилась к Собчак и попросила ее осветить ситуацию с арестом блогера. «Ксения Анатольевна [Собчак] сказала, что осветит, но взамен я должен буду ей эксклюзивное интервью после выхода [из СИЗО]», — обратился к читателям Хованский.

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Блогер добавил, что требования телеведущей крайне удивили его. По словам ютубера, после этого он ответил Собчак, что интервью с ним стоит два миллиона рублей, но он готов сделать скидку в размере миллиона рублей.

Хованский также покритиковал Собчак за ее условие. «Вымогать что-то у человека в моей ситуации в обмен на помощь я считаю недопустимым», — заявил он. При этом блогер отметил, что может понять телеведущую.

Помимо того, Хованский осудил Ресторатора за его комментарии. «Поступок Ресторатора считаю подлым и низким. Про два миллиона рублей ему сказали по секрету, как и про сам факт общения [с Ксенией Собчак], а он вывалил это», — возмутился блогер. Он также назвал Тимарцева добрым и отзывчивым человеком, однако отметил, что создателю Versus Battle, по его мнению, не хватает мозгов.

В середине ноября Тимарцев рассказал, что Хованский, предположительно, согласился дать Собчак эксклюзивное интервью, за что телеведущая якобы была должна заплатить блогеру два миллиона рублей. После этого многие пользователи сети раскритиковали Хованского.