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59 минут назад

Подмосковье атаковали «снежные блохи»

Жители подмосковного Солнечногорска пожаловались на нашествие «снежных блох».

Подмосковье атаковали «снежные блохи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе – ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений», – заявил биолог Вадим Марьинский каналу 360.

По словам эксперта, у этих «блох» есть так называемая прыгательная вилка, позволяющая им скакать. Из-за этого они и получили свое прозвище. Они любят вылезать из укрытий во время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу. Их количество может напугать людей, но при этом стоит всегда помнить о том, что они безвредны, отметил специалист.

Ранее жители хутора Красный Десант, расположенного около Таганрога в Ростовской области, опубликовали в соцсетях видео с нашествием зеленых комаров, которых они собирали руками.

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