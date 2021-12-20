Подмосковье атаковали «снежные блохи»

Жители подмосковного Солнечногорска пожаловались на нашествие «снежных блох».
«Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе – ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений», – заявил биолог Вадим Марьинский каналу 360.
По словам эксперта, у этих «блох» есть так называемая прыгательная вилка, позволяющая им скакать. Из-за этого они и получили свое прозвище. Они любят вылезать из укрытий во время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу. Их количество может напугать людей, но при этом стоит всегда помнить о том, что они безвредны, отметил специалист.
Ранее жители хутора Красный Десант, расположенного около Таганрога в Ростовской области, опубликовали в соцсетях видео с нашествием зеленых комаров, которых они собирали руками.