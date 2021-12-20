27 022 случая COVID выявили в России

За последние сутки в России заболели коронавирусом 27 022 человека. Из них 8% не имеет клинических проявлений болезни, сообщил сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным оперштаба, за сутки в России полностью выздоровели 30 059 человек, скончались 1 019 заболевших коронавирусом.

Больше всего заболевших за последние 24 часа было выявлено в Москве (2630 человек), Санкт-Петербурге (1958 человек) и в Московской области (1935 человек). В первую пятерки регионов с наибольшим суточным приростом больных COVID-19 также вошли Красноярский край (642 человека) и Пермский край (619 человек).

Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе и Республике Тыва - 8 и 15 соответственно.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 241 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 298 222 летальных исхода, выздоровели 9 014 980 человек», - пояснили в оперштабе.

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой «омикрон». Новый штамм начал быстро распространятся по миру.

Из-за резкого скачка заболеваемости, вызванного «омикроном», в Лондоне ввели режим ЧС. 19 декабря в Великобритании было зарегистрировано почти 82 тыс. новых случаев COVID-19 — почти в два раза больше, чем неделей ранее.