Первый российский регион отменил QR-коды в транспорте

С 21 декабря на Камчатке перестанет действовать система обязательных QR-кодов в общественном транспорте, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление губернатора Владимира Солодова.
«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены. У меня просьба к министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы было четкое исполнение», — сообщил глава региона.
Он отметил, что в общественном транспорте будет действовать только масочный режим.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российским гражданам необходимо прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их, особенно в новогодние праздники. Глава государства отметил, что в праздничные дни передвижение будет очень большим, так как люядм хочется встретиться с друзьями и родными.
«Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее», — подчеркнул глава государства.