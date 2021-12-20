Первый российский регион отменил QR-коды в транспорте

«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены. У меня просьба к министерству транспорта вместе с муниципальными районами это решение отработать, чтобы было четкое исполнение. С завтрашнего дня на транспорте будет действовать только масочный режим», — сообщил Солодов.