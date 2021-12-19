Мясников назвал болезнь хуже COVID: «Вот о чем надо беспокоиться»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал «убийцу №1» — группу заболеваний, от которых умирает большинство людей в мире. Об этом он рассказал в авторской программе «Доктор Мясников» на канале «Россия 1».
«Вы можете бояться ковида, штамма «Омикрон», штамма «Омега», который наверняка появится. Но не это убийца номер один! Ковид на сегодня в общей смертности составляет 4%», — заявил врач.
По его словам, в первую очередь большинство умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, «очень много» людей уходят в мир иной от онкологии.
«Вот о чем надо беспокоиться!», — предупредил врач.
Мясников призвал ранее медиков не сваливать на COVID-19 половое бессилие.