В России начали выдавать скидочные купоны в обмен на вакцинацию

В городе Первоуральске Свердловской области гражданам старше 60 лет начали выдавать скидочный купон за первую прививку от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства города.

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Сумма скидки по купону составляет 250 рублей при покупке лекарств на общую сумму от 500 рублей. Воспользоваться купоном можно до 31 января 2022 года.

Его выдают при вакцинации как в медицинском учреждении, так и в любом дополнительном пункте вакцинации. Однако применить купон можно не во всех аптеках. Их перечень можно найти на сайте городской администрации.