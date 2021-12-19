В России начали выдавать скидочные купоны в обмен на вакцинацию

В городе Первоуральске Свердловской области гражданам старше 60 лет начали выдавать скидочный купон за первую прививку от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Сумма скидки по купону составляет 250 рублей при покупке лекарств на общую сумму от 500 рублей. Воспользоваться купоном можно до 31 января 2022 года.
Его выдают при вакцинации как в медицинском учреждении, так и в любом дополнительном пункте вакцинации. Однако применить купон можно не во всех аптеках. Их перечень можно найти на сайте городской администрации.
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Они должны получить первый компонент вакцины до 1 февраля 2022 года, а второй — не позднее 1 марта 2022 года.