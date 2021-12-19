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21 минуту назад

Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться «Спутником»

Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса вакциной «Спутник» нет, утверждает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА «Новости».

Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться «Спутником»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждые полгода можно ревакцинироваться <…> бесконечное количество раз», — сообщил ученый в эфире «России 1».

Говоря об обновлении вакцин из-за появления новых вариантов коронавируса, Гинцбург сказал, что для «Спутника V» пока нет необходимости заменять вакцинный штамм. Однако, по его словам, технологии позволяют создавать новые антигенные варианты вакцин за две недели.

На этой неделе Гинцбург также заявил, что, согласно последним исследованиям, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через полгода дают полную защиту от омикрон-штамма.

Общество,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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