Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться «Спутником»

Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса вакциной «Спутник» нет, утверждает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА «Новости».

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«Каждые полгода можно ревакцинироваться <…> бесконечное количество раз», — сообщил ученый в эфире «России 1».

Говоря об обновлении вакцин из-за появления новых вариантов коронавируса, Гинцбург сказал, что для «Спутника V» пока нет необходимости заменять вакцинный штамм. Однако, по его словам, технологии позволяют создавать новые антигенные варианты вакцин за две недели.