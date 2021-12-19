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24 минуты назад

Актер Том Фелтон выступил на фестивале Bubble Comics Con в Москве

На фестиваль поп-культуры Bubble Comics Con, который проходит в выходные в Москве, приехал Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.

Чтобы сфотографироваться и взять автограф у британского актера, фанаты выстроились в очереди. Поклонница Арина из Самары суммарно ждала полтора часа ради заветного снимка.

"На самом деле, прошло это просто все за одну секунду. Все, что я успела увидеть - это просто его бежевый пиджак, и все.

Просто вот так встали быстренько и сфотографировались", - рассказала Арина. Том Фелтон также пообщался с поклонниками со сцены, ответил на вопросы и сыграл авторские песни на гитаре. По словам фанатки "Гарри Поттера" Варвары Скворцовой, Фелтон стал первым актером из кинофраншизы, посетившим Россию.

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