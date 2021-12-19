В мире растет число заболевших аллергией на холод

В мире растет число людей, имеющих аллергию на холод. Об этом рассказала специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева.

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«Рост заболеваемости (аллергией — прим. ред. URA.RU) зафиксирован, причем во всем мире, не только в нашей северной стране. Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей», — рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в 17 государствах было проведено исследование, результаты которого показали, что жители тропических стран имели соответствующее заболевание.

По словам дерматовенеролога Гиляны Сангаджиевой, в пяти процентах случаев аллергическая реакция на холод возникает из-за генетической предрасположенности людей. В таком случае в организме под влиянием холода может вырабатываться белок криоглобулин. Он распознается организмом как чужеродный аллерген, поэтому иммунная система реагирует на него, как правило, крапивницей. При более тяжом течении могут появиться признаки ангиоотека. Это проявляется в виде локального отека, либо системного, включая органы дыхания.