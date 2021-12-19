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12 минут назад

Гинцбург назвал срок окончания пандемии

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия и сообщил о трех разных препаратах от вируса. Он прояснил некоторые моменты на телевидении.

Гинцбург назвал срок окончания пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый препарат – это коктейль моноклональных антител, которые с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус», – заявил ученый.

Специалист обозначил срок клинических испытаний – они могут завершиться в марте-апреле.

В конце лета или осенью следующего года планируют испытать еще один препарат – по подавлению размножения коронавирусной инфекции у тяжелобольных. Третье лекарство Фтортиазинон сейчас на втором этапе клинических испытаний, и оно должно помочь с бактериальными осложнениями после болезни.

Гинцбург оценил будущее омикрон-штамма

По словам Александра Гинцбурга, пандемию можно считать оконченной уже через полгода, но только если не менее 70 % населения привьются. Кроме того, ученый утверждает, что действующая вакцина «Спутник V» способна побороть любой существующий штамм. Об этом он заявил в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

В этом же фильме отмечалось, что лечение от COVID проходит гораздо дольше, чем два года назад, и чревато осложнениями.

Общество,Александр Гинцбург,
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